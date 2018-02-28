Общество проверит власть на открытость

Общественные структуры получат возможность оценивать уровень открытости госорганов. Это предусмотрено проектом поправок в закон «Об основах общественного контроля в РФ», подготовленным на площадке Открытого правительства. Документ, с которым ознакомились «Известия», также расширяет полномочия общественных палат и советов — они смогут определять, какие значимые нормативные правовые акты должны проходить общественную экспертизу. Сами советы при госорганах будут формироваться исключительно на конкурсной основе — не только на федеральном уровне, как это предусмотрено действующими правилами, но и в регионах.

Общественный мониторинг можно проводить для оценки открытости органов госвласти и местного самоуправления, говорится в новом законопроекте. Документ предполагает, что такую оценку сможет инициировать не только правкомиссия по координации деятельности Открытого правительства, но и Общественная палата РФ, пояснили «Известиям» в экспертном совете при кабмине. Причем эта процедура может стать частью комплексной общественной оценки работы федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ). Итоги такой оценки должны быть публично презентованы и рассмотрены Общественной палатой, самими госорганами и ведомственными общественными советами, а сводные результаты — представлены в правительство, подчеркивают в экспертном совете.

Проект поправок также касается порядка создания общественных советов при региональных законодательных и исполнительных органах власти — теперь они будут формироваться на конкурсной основе. Пока такой порядок действует только для федеральных министерств и ведомств. При этом инициатором создания советов выступает Общественная палата или сам руководитель органа власти. На 75% структура формируется из кандидатов от ОП, на 25% — от экспертного совета при правительстве.

Законопроект направлялся в Минэкономразвития как в заинтересованный ФОИВ, полученные замечания были учтены, отметили в пресс-службе Открытого правительства.

Документ поможет повысить эффективность формирования и работы общественных советов на всех уровнях власти — федеральном, региональном и муниципальном, уверен министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов.

— На сегодняшний день Открытое правительство совместно с Общественной палатой выработало понятную и прозрачную процедуру формирования общественных советов. Надо использовать этот формат, чтобы советы в полном объеме выполняли свою главную функцию — общественного контроля за деятельностью государственных органов власти — и обеспечивали здесь основной запрос общества на актуальность и востребованность обсуждаемых тем и вопросов, справедливость и объективность дискуссии, — заявил он «Известиям».

Порядок создания советов при территориальных органах власти сейчас фактически «нигде не определен», пояснила в беседе с «Известиями» заместитель секретаря Общественной палаты Лидия Михеева.

— И это дает право некоторым чиновникам в регионах отказываться от создания общественных советов, в результате часть их деятельности остается без общественного контроля. Поэтому мы рады, что такой законопроект появился, — сказала она.

По словам Лидии Михеевой, действующая система общественной оценки госорганов — уже большой шаг вперед, но ее необходимо приблизить к людям.

— Подчас начинаются увлечения графиками, диаграммами, таблицами, формулами и критериями. Но эффективность того или иного органа власти измеряется достаточно просто — люди либо довольны его работой, либо нет. Это видно по реакции граждан в соцсетях и обращениям, которые они направляют. И мне бы хотелось, чтобы доработка предложенных в законопроекте механизмов велась именно в этом ключе, — подчеркнула замсекретаря ОП.

Общественный контроль станет по-настоящему эффективным лишь в том случае, если он будет охватывать и федеральный, и региональный уровень, уверен генеральный директор Агентства политических и экономических инициатив Дмитрий Орлов. Он отметил, что только интегрированная на всех уровнях система может обеспечивать качественный мониторинг.

Процесс «перезапуска» общественных советов и расширения возможностей общественного контроля идет в рамках реализации одного из майских указов президента Владимира Путина 2012 года — о реформе госуправления. В документе говорилось, что общественные советы должны стать механизмом общественного контроля за деятельностью органов власти. Указ, в частности, предписывает отказаться от формирования советов самими органами власти и сделать обязательным создание таких советов при министерствах и ведомствах.