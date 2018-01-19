Госдума активизирует диалог с обществом

В Госдуме решили создать специальную структуру для взаимодействия с гражданскими активистами и общественниками. В нижней палате появится новое Управление общественных связей, которое займется выстраиванием диалога с различными общественными группами. Среди них — дольщики, зоозащитники, валютные ипотечники и майнеры. Об этом «Известиям» сообщил собеседник, близкий к руководству нижней палаты, информацию подтвердили в аппарате Госдумы. В работе управления примет участие и Общественная палата, рассказал «Известиям» ее секретарь Валерий Фадеев. Эксперты полагают, что таким образом парламент встраивается в общую федеральную повестку активного взаимодействия с обществом.

Новое подразделение выделено из Управления по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ. Если до сих пор работой с общественными объединениями занимались всего четыре человека, то численность нового управления составит уже 18 специалистов. Курировать его работу будет первый заместитель руководителя думского аппарата Сергей Поспелов, рассказал «Известиям» собеседник, близкий к руководству палаты. Под началом Сергея Поспелова уже находится Управление организационного обеспечения законодательного процесса, созданное в помощь парламентариям при разработке законопроектов.

Сам Сергей Поспелов подтвердил «Известиям» эту информацию, сообщив, что работа с гражданскими объединениями сейчас находится в приоритете, так как именно она делает палату более открытой.

— Госдума налаживает более серьезную работу с общественными институтами, поэтому в аппарате должно появиться управление, которое выстраивает коммуникацию, налаживает качественную связь с этими партнерами, вовлекает новых участников. Это могут быть ученые, общественники, активисты, студенты, — пояснил он.

К работе планируется привлечь и экспертно-аналитическое управление нижней палаты. Исходя из результатов опросов, мониторинга СМИ, соцсетей и обращений граждан, оно должно выявлять темы, на которые есть запрос общества.

Активное взаимодействие планируется наладить с дольщиками, зоозащитниками, активистами по программе реновации, валютными ипотечниками, сельхозпроизводителями и молодежью. Кроме того, ведутся переговоры с сообществами в сфере цифровой экономики — помимо крупных компаний, это небольшие фирмы, стартапы и предприниматели, которые занимаются прогрессивными разработками.

— Наша главная задача — услышать, чем мы можем помочь им законодательно, и выстроить системную работу, а не вовлекать в повестку раз в год. Их консолидация вокруг ГД очень важна, так как мы взяли курс на открытость площадки. Важно получать и обратную связь о том, как решаются проблемы, — рассказал Сергей Поспелов.

Планируется, что управление начнет работу с начала марта. Решение о том, кто возглавит структуру, пока не принято, по этому поводу продолжаются консультации. Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев сообщил «Известиям», что ОП примет активное участие в работе управления.

— Мы и сейчас работаем с Госдумой, и появление такого управления только приветствуем. Это позволит нам еще более детально взаимодействовать. В прошлом году было принято решение разрешить членам палаты входить в Госдуму по своим удостоверениям, например. И это был первый символический акт приближения ОП к ГД. А появление управления — это продолжение истории, — пояснил Валерий Фадеев.

Укрепление взаимодействия с инициативными группами граждан не только укладывается в общую повестку Госдумы, но и соответствует общей тенденции роста внимания властей к общественникам, отметил директор по исследованиям ИСЭПИ Александр Пожалов.

— Нововведение укладывается в федеральную повестку. Мы видим, что и в президентской кампании много внимания уделяется работе с волонтерами, и предвыборный штаб Владимира Путина сформирован во многом с участием добровольцев и общественников, — подчеркнул в беседе с «Известиями» политолог.

Также Александр Пожалов напомнил, что к участию в парламентских слушаниях депутаты теперь широко привлекают представителей инициативных групп граждан. Речь идет в том числе и о стихийно созданных группах, для работы с которыми необходимо выделить специалистов. НКО будут участвовать и в проведении независимой оценки качества услуг в социальной сфере, а также отслеживать работу принятых законов, то есть помогать осуществлению парламентского контроля. Нововведение поможет укрепить коммуникацию с членами Общественной палаты, которые смогут активнее выходить с предложениями и экспертизой законопроектов, уверен эксперт.