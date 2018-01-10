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Госдума свяжется с избирателем напрямую

Нижняя палата парламента обновит сервисы официального сайта
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Главным редактором обновленного сайта Госдумы, запуск которого запланирован на конец января — начало февраля, назначена Оксана Ткачева, бывший руководитель пресс-службы Института развития интернета (ИРИ). Об этом «Известиям» сообщил источник в ИРИ, информацию подтвердила и сама Оксана Ткачева. По ее словам, основная работа будет направлена на прямую связь с избирателями: на сайте появится формат «вопрос-ответ», а также много видеоконтента. 

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Новый сайт Госдумы будет отличаться от старого как дизайном, так и содержанием, рассказала Оксана Ткачева «Известиям». Главное — работа с избирателем, граждане смогут получать информацию в доступной форме и пользоваться возможностью обратной связи для оперативных ответов на свои вопросы.

— Ключевым в деятельность сайта ГД, безусловно, станет не просто информирование граждан, а разъяснение им особенностей и результатов законотворческого процесса в доступных форматах, — пояснила Оксана Ткачева.

По ее словам, написанием текстов займется редакция портала, в состав которой входят профессиональные журналисты. В основном это люди, перешедшие из информационных агентств. Штат объединенной редакции ГД будет большой, отметила главный редактор.

На сайте планируется освещать всю повестку Госдумы: законопроекты, работу парламентариев с гражданами, международное взаимодействие, а также публиковать комментарии по резонансным темам. Будут и интервью с депутатами, а также фото- и видеоконтент.

Оксана Ткачева — политолог по образованию, ранее руководила пресс-службой Института развития интернета, а до этого несколько лет возглавляла пресс-службу «Молодой гвардии «Единой России».

Член думского комитета по информполитике Вадим Деньгин (ЛДПР) полагает, что сайту Госдумы давно нужна была «искра».

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— Надеемся, что новый сайт будет уделять внимание всем фракциям и публиковать мнение всех депутатов. «Новая кровь» несет надежду на новые идеи, креатив. В любом случае работа сайта и его главного редактора будет оцениваться не только нами, а прежде всего гражданами, для которых все нововведения и задуманы, — сказал он.

Модернизация сайта проводится по поручению председателя палаты Вячеслава Володина. Как ранее сообщали «Известия», планируется полностью изменить интерфейс портала: лента новостей должна стать более удобной, также будет создано и несколько новых рубрик. Появится, в частности, раздел с официальными аккаунтами депутатов в соцсетях. Думский сайт будет адаптирован для гаджетов, созданы мобильные версии и приложения для смартфонов.

Рабочая группа по модернизации сайта Государственной думы была создана в феврале 2017 года, ее возглавил глава комитета по СМИ Леонид Левин («Справедливая Россия»). Координацией работы объединенной редакции ГД занимается отдел современных информационных технологий и новых коммуникаций управления по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ, который возглавляет Илья Подсеваткин. Помимо сотрудников думского портала, в объединенную редакцию входят фотослужба и штат журналистов, пишущих посты для социальных сетей, — этот проект был запущен Думой в конце апреля 2017 года.

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