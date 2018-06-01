Мусорный полигон «Часцы» горит в Московской области

В Одинцовском районе Московской области, горит полигон твердых бытовых отходов «Часцы». Об этом со ссылкой на представителя Московского авиационного центра 1 июня сообщает «РИА Новости».

Площадь возгорания полигона, расположенного на 49 километре Можайского шоссе, составляет один гектар. В тушении участвует вертолет Ка-32 Московского авиационного центра. Экипаж вертолета уже сбросил на очаг пожара 100 тонн воды.

РЕН ТВ со ссылкой на местных жителей уточняет, что пожар продолжается уже вторые сутки. Его причины выясняются.

30 мая произошел пожар на складе макулатуры на юго-востоке Москвы.