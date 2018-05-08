Для отходов создадут экотехнопарки

В России с 2019 года появятся экотехнопарки — мусорные кластеры, в которых будут сортировать и перерабатывать отходы, а также создавать новые товары из вторичных ресурсов. Чтобы стимулировать бизнес входить в такие кластеры и создавать новые заводы, государство предоставит субсидии на процентные ставки по кредитам, а также компенсирует часть прямых затрат на строительство. Об этом «Известиям» рассказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Переработка мусора в экотехнопарках сэкономит деньги не только инвесторам, но и населению — на платежках за вывоз мусора и стоимости конечной продукции на полках, считают эксперты.

Уровень использования современных возможностей в сфере обработки бытовых отходов в России существенно отстает от мирового, что связано с низким спросом на вторичные материальные ресурсы как источник сырья. При этом даже наиболее современные из действующих объектов по обработке и сортировке отходов отбирают не более 10% вторичных ресурсов от общей массы, указывается в документах Минпромторга. Чтобы стимулировать переработку отходов в новые товары, ведомство предлагает строить новые мусорные заводы в рамках специальных кластеров — экотехнопарков. Это следует из подготовленных Минпромторгом поправок в ФЗ «О промышленной политике» (есть в распоряжении «Известий»).

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что основная цель формирования сети экотехнопарков в рамках создания отрасли по обработке отходов — снижение количества полигонного захоронения и повышение уровня использования вторичного сырья в производственном процессе. Также сеть позволит снять социально-экологическую напряженность за счет ликвидации полигонов и несанкционированных свалок.

Чтобы привлечь инвесторов в такие кластеры, ведомство готово предоставить им господдержку, указано в документе. Минпромторг пока думает над соответствующими льготами. Вероятнее всего, это будет субсидирование процентных ставок по кредитам на оборудование, рассказал «Известиям» замглавы министерства Виктор Евтухов. Кроме того, Минпромторг может субсидировать и часть прямых затрат на строительство таких заводов, добавил он. Точный размер субсидий еще предстоит рассчитать. Ведомство ориентируется на мировой опыт. Во многих странах государство готово покрывать до 30% от капзатрат и до 50% от размера кредитных ставок, уточнил замминистра. Льготы коснутся только прямой переработки отходов, их не распространят на мусоросжигающие заводы.

По словам Виктора Евтухова, субсидии предусмотрят в подзаконных актах, они заработают с начала 2019 года. Тогда же могут появиться и первые экотехнопарки, рассчитывают в Минпромторге.

Подобный подход уже опробовали в нескольких странах, к примеру, в Японии. Там в непосредственной близости к городам работает порядка 20 «мусорных» кластеров. Это уже значительно повысило вовлекаемость отходов в переработку, создало новые рабочие места и снизило процент захораниваемого мусора практически до минимума, говорит Виктор Евтухов.

В России решение о месте размещения технопарка примут власти регионов на основе заявок от потенциальных инвесторов. Вероятно, кластеры будут располагаться максимально близко к потенциальным потребителям вторресурсов — заводам – производителям тары, упаковки и изделий из резины. «Мусорные» технопарки потребуется вписывать в территориальные схемы обращения с отходами. Минпромторг уже разработал поручение по ежегодной корректировке таких схем.

Появление технопарков позволит повысить уровень переработки отходов с нынешних 10% до 70-80%, прогнозируют в Минпромторге. Такого уровня вполне реально достичь к 2030–2035 годам, считает начальник аналитического отдела инвесткомпании «ЛМС» Дмитрий Кумановский. Увеличение переработки полезно не только для экологии, но и выгодно населению — за счет использования вторичных ресурсов в производстве снизится и конечная стоимость товаров на полке, и плата за вывоз отходов, считает аналитик.

Производители товаров из вторичных отходов, в свою очередь, получат постоянный спрос на продукцию, к примеру, на минеральные добавки для строительных материалов и биокомпост, отметил зампред комитета ТПП РФ по природопользованию и экологии Сергей Чернин.

При нынешних кредитных ставках маржа в переработке ресурсов минимальна, а конечная стоимость вторичной продукции часто выше первичной, добавил аналитик «Финама» Алексей Калачев. По его словам, средний размер банковской ставки по таким кредитам достигает 15–20%, что довольно затратно для инвесторов.

По утвержденной стратегии развития отрасли мусоропереработки, в 2030 году на переработку будет отправляться до 80% от всех отходов. В Минпромторге считают, что именно создание экотехнопарков в значительной степени поспособствует выполнению стратегии.