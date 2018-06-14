Правительство рассмотрит в четверг законопроект о пенсиях

Кабинет министров РФ внес рассмотрение законопроекта об изменении назначения и выплаты пенсий в план своего заседания, которое пройдет в четверг, 14 июня. Об этом сообщает сайт правительства.

После заседания кабмина законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» может быть внесен на рассмотрение Государственной думы.

В нижней палате российского парламента ожидают проект российского правительства о повышении пенсионного возраста. При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал дождаться внесения законопроекта о пенсионном возрасте и лишь после этого заниматься обширным обсуждением предложения российского кабинета министров.

Сейчас женщины уходят на пенсию в 55 лет, мужчины — в 60. Работники вредных и тяжелых производств и некоторые льготные категории граждан имеют право на досрочную пенсию.

Ранее председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко заявила, что процесс повышения пенсионного возраста должен проходить плавно, в течение 10 лет.