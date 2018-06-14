Прямой эфир
Сюжет:

Правительство рассмотрит в четверг законопроект о пенсиях

0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кабинет министров РФ внес рассмотрение законопроекта об изменении назначения и выплаты пенсий в план своего заседания, которое пройдет в четверг, 14 июня. Об этом сообщает сайт правительства.

После заседания кабмина законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» может быть внесен на рассмотрение Государственной думы.

В нижней палате российского парламента ожидают проект российского правительства о повышении пенсионного возраста. При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал дождаться внесения законопроекта о пенсионном возрасте и лишь после этого заниматься обширным обсуждением предложения российского кабинета министров.

Сейчас женщины уходят на пенсию в 55 лет, мужчины — в 60. Работники вредных и тяжелых производств и некоторые льготные категории граждан имеют право на досрочную пенсию.

Ранее председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко заявила, что процесс повышения пенсионного возраста должен проходить плавно, в течение 10 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Греф поддержал повышение пенсионного возраста в РФ
В Госдуме отреагировали на проект пенсионной реформы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017