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Дорога в долгожители

Чем обернется повышение пенсионного возраста для россиян
Фото: Depositphotos.com
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Дорога в долгожители
2018-06-14 11:37:25">
2018-06-14 11:37:25
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Председатель правительства России Дмитрий Медведев в четверг, 14 июня, представил законопроект о повышении пенсионного возраста. Согласно ему, порог будет повышен до 65 лет для мужчин и 63 — для женщин. Переходный период планируется растянуть с 2019 до 2034 года. В кабмине подчеркивают, что эти меры позволят удвоить ежегодный рост страховой пенсии. Подробнее о резонансной реформе — в материале портала iz.ru.

Путин высказался о повышении пенсионного возраста в России

Ювелирная отладка

«Вы знаете мою позицию: я всегда относился и отношусь к этому в высшей степени осторожно и аккуратно» — так президент России Владимир Путин ответил на вопрос о планируемой пенсионной реформе в ходе «прямой линии», состоявшейся неделю назад. 

Дискуссии о проведении пенсионной реформы накалились после утверждения нового состава кабмина в середине мая. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заверил россиян, что возврата к обязательной накопительной пенсионной системе не будет. О возможности повышения пенсионного возраста чиновники говорили более уклончиво.

голикова

Татьяна Голикова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Вице-премьер Татьяна Голикова, ответственная за социальный блок, предположила, что реформа может начаться уже в следующем году. Однако в один присест провести все изменения невозможно — меняться система будет несколько лет, заявила она. Председатель комитета Совета Федерации по социальным вопросам Валерий Рязанский подчеркивал, что проведение реформы — серьезная социальная задача и большой технологический процесс, который «одним наскоком не преодолеть». 

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Говоря о пенсионной реформе в ходе «прямой линии», Владимир Путин подчеркнул, что ее результатом должно стать увеличение доходов и благосостояния пенсионеров. Один из главных пунктов представленного кабмином законопроекта — увеличение размера пенсии.

В правительстве полагают, что изменение пенсионного возраста в конечном счете позволит увеличивать размер пенсии на 1 тыс. рублей в год. Рост пенсий таким образом удвоится: в 2015–2018 годах этот показатель составлял в среднем 400–500 рублей, сейчас средний размер страховой пенсии оценивается в 14 414 рублей.

По плану кабмина, пенсионная реформа будет проводиться поэтапно, начиная с 1 января 2019 года. Переходный период растянется почти на 10 лет для мужчин и 16 — для женщин: 2019–2028 и 2019–2034 годы соответственно. Первыми под действие новых норм попадут мужчины 1959 года рождения и женщины 1964 года рождения. Они смогут выйти на пенсию в 2020-м по достижении 61 года и 56 лет соответственно. В 2028-м дойдет очередь до мужчин 1963 года рождения, которым к тому моменту исполнится 65 лет. В последний этап переходного периода на пенсию смогут уйти россиянки, родившиеся в 1971 году.

пенсия
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Россиян, уже получающих пенсию, нововведения никак не коснутся — за исключением того, что они будут получать больше денег. Однако под изменения попадет ряд категории граждан, которые сейчас могут выходить на пенсию досрочно. В их числе — трудящиеся в районах Крайнего Севера, их пенсионный возраст будет повышен до 60 и 58 лет соответственно. Для учителей и медработников поменяется система исчисления стажа, в целом возраст выхода на досрочную пенсию увеличится на 8 лет. Для госслужащих с 2020-го он поэтапно будет расти на год.

Выше планку
Почему увеличение пенсионного возраста в Росcии неизбежно

Максимально пенсионный возраст вырастет для не работавших россиян и тех, кто не набрал необходимого стажа, претендующих на социальную пенсию, — сейчас она в среднем оценивается в 9072 рубля. Рассчитывать на нее женщины смогут в 68 лет (сейчас — 60), а мужчины — в 70 лет (65).

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Председатель правительства подчеркнул, что эти изменения назрели давно. «Одним наскоком не преодолеть», — подчеркнул Медведев. Повышая планку пенсионного возраста, власти ориентировались на демографическую ситуацию. С 2000-х, по официальным данным, продолжительность жизни у мужчин в России выросла с 59 до 67,5 года, а у женщин — с 72,26 до 77,64 года. Эти показатели, как полагают в Росстате, будут расти и дальше: через шесть лет они увеличатся до 72,3 и 82,1 года. Когда закончится переходный период пенсионной реформы, цифры станут еще больше.

Одна из основных задач — добиться того, чтобы показатели по индексации пенсии превышали уровень инфляции. Соответствующее поручение, в частности, прописано в новых майских президентских указах. Для этого нужны финансовые источники, которые появляются при росте экономики, а он, в свою очередь, — при увеличении фонда оплаты труда. Добиться последнего позволяет как раз увеличение пенсионного возраста за счет роста количества занятых.

По официальным оценкам, сейчас каждый год в России работающее население сокращается на 400 тыс. человек, а на пенсию выходят порядка 1,5 млн граждан. Такая тенденция может привести к разбалансировке пенсионной системы, и тогда государство может оказаться в ситуации, когда не сможет выполнять свои обязательства, сказал премьер-министр.

работа
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Россия последней из стран СНГ решилась на повышение пенсионного возраста, установленного на нынешнем уровне еще в 1956 году. Руководство пошло на эти меры лишь после долгих лет увеличения вложений в социальных расходы, в том числе маткапитал, образование и медицину, подчеркивают в кабмине. Сравнивать показатели по пенсионному возрасту для мужчин и женщин по примеру ряда европейских стран в правительстве отказались: несмотря на то что россиянки всё больше и дольше работают, на них остаются основные обязанности по воспитанию детей.

Чтобы подтвердить свои намерения, кабмин намерен ратифицировать конвенцию «О минимальных нормах социального обеспечения» (№ 120), в которой в качестве гарантии прописан уровень пенсионного обеспечения на уровне не ниже 40% замещения обеспечения утраченного дохода. Помимо этого, в конвенции закрепляется отметка пенсионного возраста 65 лет как максимально возможная. Сместить ее в ту или иную сторону возможно только «с должным учетом работоспособности пожилых лиц в данных стране» — иначе говоря, при предоставлении властями расчетов, доказывающих выгоду от дальнейшего повышения пенсионного возраста. Однако чиновники уверены, что нынешняя отметка сохранится на десятилетия.

Без травли молодых

«Пенсионный возраст придется повышать»
Секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев — о реформировании социальной сферы, майском указе президента и волонтерстве

При нынешнем низком уровне безработицы в 4,9% повышение пенсионного возраста позволит насытить трудовой рынок высококвалифицированными  опытными специалистами, подчеркнул премьер. По достижении пенсионного возраста многие не желают уходить с работы, а те, кому приходится это делать, жалуются на трудности при поиске работы. «Если граждане хотят работать, они должны работать», — заявил Дмитрий Медведев.

О том, что это усложнит жизнь молодым специалистам, нет и речи, уверены в правительстве. К тому же молодежь и люди пенсионного возраста в большинстве случаев работают в разных отраслях, а в ином случае вторые могут выступать в роли наставников.

Повышение пенсионного возраста поможет решить проблему с возрастной дискриминацией на рынке труда, отметил секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев в интервью «Известиям». По его словам, более чем в половине объявлений о приеме на работу содержится требование к возрасту.

В целом Фадеев уверен, что повышение пенсионного возраста неизбежно. «Нагрузка на государственные финансы слишком велика. Если говорить о женщинах, то на 10 лет их работы приходится 7–8 лет пенсии. Никакие страны не выдержат такой нагрузки», — отметил секретарь ОП. Главная задача при проведении реформы — не превратить ее в бухгалтерскую операцию, а проводить постепенно, понемногу повышая пенсионный возраст каждый год.

греф

Герман Греф

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Греф поддержал повышение пенсионного возраста в РФ

В поддержку пенсионной реформы также выступал глава Сбербанка Герман Греф. По его мнению, такие изменения напрашиваются на фоне общемировой тенденцию по увеличению продолжительности жизни. «Женщины в 55 лет рожают детей. Это норма», — отмечал Греф. 

Президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков уверен, что без повышения пенсионного возраста в нынешних условиях уже не обойтись. И эта мера нужна отнюдь не только для решения бюджетных проблем — средства можно было бы найти в других источниках, уверен эксперт. Она позволит в первую очередь улучшить жизнь пенсионеров, позволил им продолжать работать. «Можно ли прожить на менее чем 14 тыс. рублей в месяц? Понятно, что такие выплаты — мизерные средства, обрекающие людей на полунищенское существование», — рассуждает Беляков. А вот средняя зарплата по стране близится к отметке в 40 тыс. рублей и будет расти дальше, резюмировал он.

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