Дорога в долгожители

Председатель правительства России Дмитрий Медведев в четверг, 14 июня, представил законопроект о повышении пенсионного возраста. Согласно ему, порог будет повышен до 65 лет для мужчин и 63 — для женщин. Переходный период планируется растянуть с 2019 до 2034 года. В кабмине подчеркивают, что эти меры позволят удвоить ежегодный рост страховой пенсии. Подробнее о резонансной реформе — в материале портала iz.ru.

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«Вы знаете мою позицию: я всегда относился и отношусь к этому в высшей степени осторожно и аккуратно» — так президент России Владимир Путин ответил на вопрос о планируемой пенсионной реформе в ходе «прямой линии», состоявшейся неделю назад.

Дискуссии о проведении пенсионной реформы накалились после утверждения нового состава кабмина в середине мая. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заверил россиян, что возврата к обязательной накопительной пенсионной системе не будет. О возможности повышения пенсионного возраста чиновники говорили более уклончиво.

голикова Татьяна Голикова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Вице-премьер Татьяна Голикова, ответственная за социальный блок, предположила, что реформа может начаться уже в следующем году. Однако в один присест провести все изменения невозможно — меняться система будет несколько лет, заявила она. Председатель комитета Совета Федерации по социальным вопросам Валерий Рязанский подчеркивал, что проведение реформы — серьезная социальная задача и большой технологический процесс, который «одним наскоком не преодолеть».

Десятилетие на раскачку

Говоря о пенсионной реформе в ходе «прямой линии», Владимир Путин подчеркнул, что ее результатом должно стать увеличение доходов и благосостояния пенсионеров. Один из главных пунктов представленного кабмином законопроекта — увеличение размера пенсии.

В правительстве полагают, что изменение пенсионного возраста в конечном счете позволит увеличивать размер пенсии на 1 тыс. рублей в год. Рост пенсий таким образом удвоится: в 2015–2018 годах этот показатель составлял в среднем 400–500 рублей, сейчас средний размер страховой пенсии оценивается в 14 414 рублей.

По плану кабмина, пенсионная реформа будет проводиться поэтапно, начиная с 1 января 2019 года. Переходный период растянется почти на 10 лет для мужчин и 16 — для женщин: 2019–2028 и 2019–2034 годы соответственно. Первыми под действие новых норм попадут мужчины 1959 года рождения и женщины 1964 года рождения. Они смогут выйти на пенсию в 2020-м по достижении 61 года и 56 лет соответственно. В 2028-м дойдет очередь до мужчин 1963 года рождения, которым к тому моменту исполнится 65 лет. В последний этап переходного периода на пенсию смогут уйти россиянки, родившиеся в 1971 году.

пенсия Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Россиян, уже получающих пенсию, нововведения никак не коснутся — за исключением того, что они будут получать больше денег. Однако под изменения попадет ряд категории граждан, которые сейчас могут выходить на пенсию досрочно. В их числе — трудящиеся в районах Крайнего Севера, их пенсионный возраст будет повышен до 60 и 58 лет соответственно. Для учителей и медработников поменяется система исчисления стажа, в целом возраст выхода на досрочную пенсию увеличится на 8 лет. Для госслужащих с 2020-го он поэтапно будет расти на год.

Максимально пенсионный возраст вырастет для не работавших россиян и тех, кто не набрал необходимого стажа, претендующих на социальную пенсию, — сейчас она в среднем оценивается в 9072 рубля. Рассчитывать на нее женщины смогут в 68 лет (сейчас — 60), а мужчины — в 70 лет (65).

Работа для долгожителей

Председатель правительства подчеркнул, что эти изменения назрели давно. «Одним наскоком не преодолеть», — подчеркнул Медведев. Повышая планку пенсионного возраста, власти ориентировались на демографическую ситуацию. С 2000-х, по официальным данным, продолжительность жизни у мужчин в России выросла с 59 до 67,5 года, а у женщин — с 72,26 до 77,64 года. Эти показатели, как полагают в Росстате, будут расти и дальше: через шесть лет они увеличатся до 72,3 и 82,1 года. Когда закончится переходный период пенсионной реформы, цифры станут еще больше.

Одна из основных задач — добиться того, чтобы показатели по индексации пенсии превышали уровень инфляции. Соответствующее поручение, в частности, прописано в новых майских президентских указах. Для этого нужны финансовые источники, которые появляются при росте экономики, а он, в свою очередь, — при увеличении фонда оплаты труда. Добиться последнего позволяет как раз увеличение пенсионного возраста за счет роста количества занятых.

По официальным оценкам, сейчас каждый год в России работающее население сокращается на 400 тыс. человек, а на пенсию выходят порядка 1,5 млн граждан. Такая тенденция может привести к разбалансировке пенсионной системы, и тогда государство может оказаться в ситуации, когда не сможет выполнять свои обязательства, сказал премьер-министр.

работа Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Россия последней из стран СНГ решилась на повышение пенсионного возраста, установленного на нынешнем уровне еще в 1956 году. Руководство пошло на эти меры лишь после долгих лет увеличения вложений в социальных расходы, в том числе маткапитал, образование и медицину, подчеркивают в кабмине. Сравнивать показатели по пенсионному возрасту для мужчин и женщин по примеру ряда европейских стран в правительстве отказались: несмотря на то что россиянки всё больше и дольше работают, на них остаются основные обязанности по воспитанию детей.

Чтобы подтвердить свои намерения, кабмин намерен ратифицировать конвенцию «О минимальных нормах социального обеспечения» (№ 120), в которой в качестве гарантии прописан уровень пенсионного обеспечения на уровне не ниже 40% замещения обеспечения утраченного дохода. Помимо этого, в конвенции закрепляется отметка пенсионного возраста 65 лет как максимально возможная. Сместить ее в ту или иную сторону возможно только «с должным учетом работоспособности пожилых лиц в данных стране» — иначе говоря, при предоставлении властями расчетов, доказывающих выгоду от дальнейшего повышения пенсионного возраста. Однако чиновники уверены, что нынешняя отметка сохранится на десятилетия.

Без травли молодых

При нынешнем низком уровне безработицы в 4,9% повышение пенсионного возраста позволит насытить трудовой рынок высококвалифицированными опытными специалистами, подчеркнул премьер. По достижении пенсионного возраста многие не желают уходить с работы, а те, кому приходится это делать, жалуются на трудности при поиске работы. «Если граждане хотят работать, они должны работать», — заявил Дмитрий Медведев.

О том, что это усложнит жизнь молодым специалистам, нет и речи, уверены в правительстве. К тому же молодежь и люди пенсионного возраста в большинстве случаев работают в разных отраслях, а в ином случае вторые могут выступать в роли наставников.

Повышение пенсионного возраста поможет решить проблему с возрастной дискриминацией на рынке труда, отметил секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев в интервью «Известиям». По его словам, более чем в половине объявлений о приеме на работу содержится требование к возрасту.

В целом Фадеев уверен, что повышение пенсионного возраста неизбежно. «Нагрузка на государственные финансы слишком велика. Если говорить о женщинах, то на 10 лет их работы приходится 7–8 лет пенсии. Никакие страны не выдержат такой нагрузки», — отметил секретарь ОП. Главная задача при проведении реформы — не превратить ее в бухгалтерскую операцию, а проводить постепенно, понемногу повышая пенсионный возраст каждый год.

греф Герман Греф Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В поддержку пенсионной реформы также выступал глава Сбербанка Герман Греф. По его мнению, такие изменения напрашиваются на фоне общемировой тенденцию по увеличению продолжительности жизни. «Женщины в 55 лет рожают детей. Это норма», — отмечал Греф.

Президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков уверен, что без повышения пенсионного возраста в нынешних условиях уже не обойтись. И эта мера нужна отнюдь не только для решения бюджетных проблем — средства можно было бы найти в других источниках, уверен эксперт. Она позволит в первую очередь улучшить жизнь пенсионеров, позволил им продолжать работать. «Можно ли прожить на менее чем 14 тыс. рублей в месяц? Понятно, что такие выплаты — мизерные средства, обрекающие людей на полунищенское существование», — рассуждает Беляков. А вот средняя зарплата по стране близится к отметке в 40 тыс. рублей и будет расти дальше, резюмировал он.