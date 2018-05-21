Правительство в самой короткой перспективе внесет в Госдуму проект о повышении пенсионного возраста, пообещал недавно на выступлении в нижней палате парламента Дмитрий Медведев во время представления его кандидатуры на пост премьера. На прошлой неделе, даже не дождавшись утверждения нового состава правительства, он собрал совещание для обсуждения этого вопроса с участием теперь уже куратора соцблока Татьяны Голиковой.

Нужно ли идти на этот шаг? Без сомнений. Повышение пенсионного возраста относится к таким мерам, которые будут действенными и без которых уже невозможно обойтись.

Есть мнение, что это мера, призванная решить исключительно бюджетные проблемы, поскольку из государственной казны ежегодно перечисляется более 2 трлн рублей на выплаты страховых пенсий. Это в четыре раза больше, чем заложено в бюджет 2018 года на образование. То есть сейчас, бросая ресурсы на то, чтобы заткнуть дыру в бюджете ПФР, мы экономим на принципиальных вложениях в человеческий капитал.

Дело в том, что 2 трлн рублей можно изыскать и без повышения пенсионного возраста. Достаточно вспомнить, что на днях Счетная палата опубликовала отчет, который свидетельствует: 1,9 трлн рублей расходов бюджета неэффективны. Вот и источник, например, покрытия дефицита Пенсионного фонда России.

Но нынешнее положение не может быть вечным. Демографические изменения, выражающиеся прежде всего в снижении числа работающих и увеличении числа пенсионеров из-за повышения продолжительности жизни, — общемировая тенденция.

Однако стабилизация пенсионной системы — отнюдь не единственная причина для повышения пенсионного возраста. Прежде всего, и это неоднократно отмечали эксперты ЦСР (Центр стратегических разработок выступил идеологом пенсионной реформы), эта мера необходима для улучшения качества жизни пенсионеров. Давайте говорить откровенно: можно ли прожить на менее чем 14 тыс. рублей в месяц? Понятно, что такие выплаты — мизерные средства, обрекающие людей на полунищенское существование. Средняя зарплата при этом уже приближается к 40 тыс. Темпы роста заработных плат намного выше, чем пенсий.

В первую очередь эффект от повышения пенсионного возраста выражается в том, что он способствует продлению трудовой активности граждан. Люди дольше работают, больше накапливают пенсионных прав, поэтому при выходе на заслуженный отдых имеют возможность получать больше. По расчетам ЦСР, эта мера уже к 2024 году может привести к увеличению пенсий на треть. Естественно, это потребует также полного пересмотра системы учета пенсионных прав, поскольку существующая сейчас балльная система ограничивает возможности людей в формировании тех самых прав.

Очень важно, говоря об эффектах, избавиться от иллюзии, что можно заявить об одной, пусть такой важной и чувствительной мере, и решить все проблемы одним махом. Еще опасней подменять повышением пенсионного возраста пенсионную реформу. Заиграет, как это принято говорить, эта мера исключительно в комплексе с другими, в том числе и нейтрализующими негативные последствия изменения возрастных параметров.

Несомненно, нужны действия по увеличению зарплат и доходов населения, чтобы люди не полагались полностью на государственные выплаты, а могли самостоятельно откладывать себе на достойную жизнь на пенсии. «Мы на пенсию не надеемся» — как часто можно услышать эту фразу. Однако по большей части это трансформируется в кокетливый вербальный уход от проблемы — «вряд ли мы до нее доживем». А ведь статистика показывает, что до пенсионного возраста доживают 90% женщин и более 63% мужчин. И это в два раза больше, чем было в тридцатые годы прошлого века, когда устанавливали текущие пенсионные параметры. С того времени изменилось принципиально всё — и продолжительность жизни, и система формирования пенсионных прав, и соотношение работающих людей к получающим пенсии. Желая иметь качество жизни уровня XXI века, очень странно пытаться примерять к системе параметры 90-летней давности.

Мы всё время забываем, что пенсия — фактически компенсация для людей, которые не могут продолжать трудовую деятельность. В рекомендациях МОТ, например, так и отмечается, что выплачивается пенсия, если у человека уже нет физической возможности эффективно и полноценно трудиться, или если его категории грозит 100-процентная безработица. При колоссальном увеличении продолжительности жизни, причем активного периода, уже сложно воспринимать, скажем, женщину в 55 лет как неспособную эффективно работать.

Есть еще такое заблуждение: людям в определенном возрасте трудно найти работу, поскольку они не выдерживают конкуренции с молодежью, которая теснит старшее поколение к выходу на пенсию. Это не совсем так. До трети россиян продолжают работать и на заслуженном отдыхе. Просто значительная их часть, чтобы повысить свои доходы, перемещается из легального сектора в «теневой». Пожилые люди проявляют гибкость в переговорном процессе с работодателем, а он не прочь сэкономить на налогах и страховых выплатах.

Еще немного статистики, которая демонстрирует драматические изменения на рынке труда и подтверждает, что для конкуренции со старшим поколением молодого явно не хватает. Доля трудоспособного населения за последние 11 лет сократилась с 63% до 57%. И продолжает снижаться. Более того, как правило, молодежь и старшее поколение занимают различные ниши на рынке труда, поэтому острой конкуренцию между ними нельзя назвать даже с большой натяжкой.

Правительству, принимающему решение о повышении пенсионного возраста, нужно и должно позаботиться о мотивации работодателей закреплять и сохранять рабочие места за людьми старшего возраста. Такая практика введения квот используется в мире не только в отношении пенсионеров. Достаточно вспомнить, что во многих странах существовали требования по гендерному равноправию и этот пункт включался в трудовой договор.

Еще раз повторю, что повышение пенсионного возраста относится в текущей ситуации к обязательным, хотя и чувствительным для общества мерам. Поэтому требует комплексного и тщательного подхода. И в связи с этим настораживает поспешность, с которой обещают подготовить и внести законопроект. Невзирая на то, что мера назрела и требует быстрой реализации, слишком спешить в этом вопросе не стоит. Главы государства и правительства неоднократно говорили, что повышение пенсионного возраста потребует тщательной разработки и широкого общественного обсуждения. Это необходимо, чтобы люди не почувствовали себя обманутыми.

Автор — президент АНПФ

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