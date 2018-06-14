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Кудрин поддержал повышение пенсионного возраста

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин поддержал решение правительства о повышении пенсионного возраста. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

14 июня премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства предложил поднять возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин.

Реформа начнется в 2019 году с переходным периодом. Пенсионный возраст будут повышать поэтапно до 2034 года. При этом работники, чей стаж превышает 40 лет для женщин и 45 для мужчин, смогут досрочно выйти на пенсию — на два года раньше срока.

В правительстве отметили, что данная мера позволит ежегодно повышать размер пенсии нынешних пенсионеров на 1 тыс. рублей.

Повышение пенсионного возраста в России — одна из самых обсуждаемых тем на протяжении последних лет. Президент России Владимир Путин отмечал, что к данному шагу надо подходить «осторожно и аккуратно». Он подчеркнул, что инициатива правительства направлена на повышение доходов и благосостояния российских пенсионеров.

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