Кудрин поддержал повышение пенсионного возраста

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин поддержал решение правительства о повышении пенсионного возраста. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) June 14, 2018

14 июня премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства предложил поднять возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин.

Реформа начнется в 2019 году с переходным периодом. Пенсионный возраст будут повышать поэтапно до 2034 года. При этом работники, чей стаж превышает 40 лет для женщин и 45 для мужчин, смогут досрочно выйти на пенсию — на два года раньше срока.

В правительстве отметили, что данная мера позволит ежегодно повышать размер пенсии нынешних пенсионеров на 1 тыс. рублей.

Повышение пенсионного возраста в России — одна из самых обсуждаемых тем на протяжении последних лет. Президент России Владимир Путин отмечал, что к данному шагу надо подходить «осторожно и аккуратно». Он подчеркнул, что инициатива правительства направлена на повышение доходов и благосостояния российских пенсионеров.