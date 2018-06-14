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Правительство сформирует Фонд развития с бюджетом до 3,5 трлн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Правительство России сформирует Фонд развития для финансирования инфраструктурных проектов. Его бюджет в 2024 году составит 3,5 трлн рублей, заявил первый вице-премьер Антон Силуанов.

«Источником для такого фонда станут дополнительные государственные заимствования в объеме до 0,5% валового внутреннего продукта <…> Это сбалансированный объем, который можем себе позволить», — приводит его слова «РИА Новости».

Глава Минфина Антон Силуанов отметил, что объем заимствований не будет угрожать государственным финансам и доступности кредитных ресурсов для частного сектора.

Средства фонда пойдут на строительство железных дорог, портов, аэропортов, а также на развитие автотрасс на участке Европа – Западный Китай. Вложения в последние проекты будут небольшими, так как в законопроекте о создании фонда отмечается, что недопустимо одновременное финансирование с федеральным дорожным фондом.

14 июня глава правительства России Дмитрий Медведев предложил повысить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%. По словам Силуанова, дополнительные доходы государства от этой меры составят более 600 млрд рублей ежегодно.

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