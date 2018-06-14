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Минфин предоставит льготы попавшим под санкции нефтегазовым компаниям

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Министерство финансов России предложило компенсировать налоги попавшим под санкции нефтегазовым компаниям, но только после завершения бюджетного маневра в 2019 — 2024 годах. Об этом говорится в законопроекте ведомства.

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Речь идет о заводах по переработке топлива, в которых предприятиям с российским участием принадлежит не менее 50%. При этом в Минфине отметили, что документ требует доработки, поэтому обсуждать его можно будет после внесения в него конкретных критериев по реализации и завершению налогового манёвра.

«В нем нет ставок акциза и формула отрицательного акциза совсем не окончательная <...> Параметры налогового маневра в настоящее время обсуждаются, никакие решения еще не приняты», — приводит комментарий Минфина ТАСС.

Если инициатива будет реализована, то она положительно скажется на таких компаниях, как Туапсинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) корпорации «Роснефти» и производстве компании «Новатэк» в Усть-Луге.

В апреле глава Минфина Антон Силуанов заявил, что правительство не рассматривает прямую помощь из бюджета компаниям, попавшим под санкции. По его словам, российские власти планируют оказывать косвенную поддержку предприятиям в виде повышения спроса на производимую ими продукцию.

6 апреля американский минфин расширил антироссийские санкции. В список попали 26 физических и 15 юридических лиц из России. 11 июня США внесли в список еще трех россиян и пять компаний.

В Москве, в ответ на недружественные действия Вашингтона, разработали законопроект об антисанкциях, который был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 4 июня. В тот же день он вступил в силу. Документ позволяет запрещать сотрудничество с иностранными организациями и государствами, которые ввели ограничения, а также ограничивать ввоз различной продукции. При этом меры не коснутся жизненно необходимых товаров таких, например, лекарств.

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