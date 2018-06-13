МИД назвал безрассудством действия США в отношении «Совфрахта»

Действия Соединенных Штатов в отношении российской компании «Совфрахт», которую обвинили в незаконных поставках авиационного топлива в Сирию, являются «политическим безрассудством», говорится в заявлении министерства иностранных дел России.

«Еще в 2016-2017 годах США заблокировали в своих банках денежные переводы указанной компании на $5,5 млн, а теперь в ответ на наши требования вернуть эти средства совершили новый одиозный шаг», — сообщается на сайте ведомства.

Там отметили, что топливо предназначалось для подразделений Воздушно-космических сил (ВКС) России, которые помогают сирийским властям бороться с террористическими группировками. В связи с этим действия Вашингтона расцениваются как фактическая поддержка незаконных вооруженных формирований в Арабской Республике. В министерстве добавили, что желание навредить Москве вместо объединения усилий в борьбе с терроризмом может дорого обойтись США.

13 июня стало известно о том, американские власти обвинили трех сирийцев и пятерых сотрудников российской компании «Совфрахт» в нарушении экономических санкций за поставки авиационного топлива в Сирию. Им грозит до 25 лет тюрьмы, поскольку они не получили соответствующую лицензию от минфина США.