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Минфин США назвал причину введения новых санкций против России

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Фото: REUTERS/Ben Nelms
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Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил введение санкций против российских компаний и физических лиц угрозой кибербезопасности страны и их партнеров.

Об этом в понедельник, 11 июня, сообщается на сайте американского финансового ведомства.

«Подпавшие сегодня (под действие санкций. — Ред.) структуры напрямую занимались улучшением российского потенциала в кибернетической сфере и под водой (передача данных, передаваемых по подводным кабелям связи. — Ред.) посредством работы на ФСБ и подвергают риску безопасность США и их союзников», — говорится в заявлении Мнучина.

Пять юридических лиц и трое граждан России могут представлять опасность для США и их союзников, заключил он, отмечает «Газета.ру».

Ранее в понедельник стало известно о расширении американских антироссийских санкций.

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