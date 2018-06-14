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Минтруд предрек рост продолжительности жизни во время пенсионной реформы

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Продолжительность жизни граждан России вырастет в период проведения пенсионной реформы. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

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По его словам, в 2028-2034 годах россияне будут в среднем жить на шесть-семь лет дольше. «Нельзя сравнивать то, что мы делаем, с нынешним временем, нужно смотреть на то, какой будет продолжительность жизни в тех 2028 и в 2034 годах», — цитирует министра «РИА Новости».

Кроме того, Топилин отметил, что правительство поручило Роструду помочь пожилым гражданам с трудоустройством и обеспечить выполнение антидискриминационного законодательства на рынке труда. Он отметил, что ряд работодателей нарушает нормы и вписывает в вакансии ограничения по возрасту, передает «Интерфакс».

14 июня правительство одобрило законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 для женщин. Реформа будет проводиться поэтапно в период с 2019 по 2034 год. В кабмине также отметили, что инициатива позволит увеличивать объем пенсионных выплат нынешним пенсионерам на 1 тыс. рублей в год.

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