Правительство одобрило законопроект о повышении пенсионного возраста

Правительство России одобрило законопроекты об увеличении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) и о повышении пенсионного возраста, сообщил журналистам помощник президента РФ Андрей Белоусов.

«Все одобрили», — ответил он на соответствующий вопрос.

Теперь документы будут внесены на рассмотрение Госдумы.

Пенсионный возраст в РФ предлагается поднять до 65 лет для мужчин и 63 для женщин. Ставка НДС будет повышена с 18% до 20%.

Пенсионный возраст предлагается повышать поэтапно. Реформа начнется в 2019 году с переходным периодом. Повышение возраста выхода на пенсию начнется постепенно и завершится к 2034 году.

В правительстве отметили, что данная мера позволит ежегодно увеличивать размер пенсии нынешних пенсионеров на 1 тыс. рублей.

Глава Минфина РФ РФ Антон Силуанов заявил, что дополнительные доходы от повышения ставки НДС превысят 600 млрд рублей в год.