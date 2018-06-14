Президент «Опоры России» оценил повышение пенсионного возраста

Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин в интервью порталу iz.ru оценил повышение пенсионного возраста.

Правительство предлагает постепенно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, что позволит повышать выплаты в среднем на 1 тыс. рублей в год вместо текущей индексации на уровне 400–500 рублей в год. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания с членами кабинета министра в четверг, 14 июня. Кроме того, будет поднят возраст назначения социальных пенсий (для тех, кто официально не наработал необходимый трудовой стаж). Он будет повышен до 68 лет у женщин (сейчас 60 лет) и до 70 лет у мужчин (сейчас 65 лет). Реформу предлагается осуществлять поэтапно. Процесс начнется в 2019 году с переходным периодом и завершится к 2034 году. Ожидается, что первыми, кого коснется повышение, станут мужчины 1959 года рождения и женщины 1964 года рождения: они выйдут на пенсию в возрасте 61 года и 56 лет соответственно.

«Мы имеем понимание, что это неприятная реформа, но необходимая. Нам либо нужно повышать налоги, серьезно взвинчивать нагрузку на бизнес, либо повышать пенсионный возраст. Главное, на что мы бы хотели обратит внимание, о чем говорил и президент, что обязательно должны вырасти пенсии. Кроме того, из положительного хотел бы отметить десятилетний переходный период для мужчины и шестнадцатилетний для женщин. Это будет достаточно последовательно. Я по себе посчитал, что выйду на пенсию не в 60 лет, а в 62 года. Для меня это будет приемлемо, если я буду понимать, что получу не 14000 рублей (планируемый средний размер пенсии, что на 61% выше, чем размер прожиточного минимума для граждан пенсионного возраста). Главное, чтобы потом правила не поменялись», – сказал Калинин.

По мнению эксперта, работодатели поднимут возраст для соискателей при устройстве на работу.

«Сегодня работодатель, когда запрашивает анкеты, как правило ищет сотрудников не старше 45-50 лет. Хотя очень много высококвалифицированных специалистов именно в этом возрасте. Работодатели боятся, что через пять лет женщина уйдет на пенсию. Реформа облегчит поиск работы пятидесятилетним. Если я буду понимать, что сотрудник у меня еще 10 лет проработает, почему его не взять?» – сказал Калинин.

По словам президента «Опоры России», для тех, кто хочет работать повышение пенсионного возраста это легальная возможность увеличить свою пенсию в будущем. Главное, что эта реформа осуществляется на фоне повышения продолжительности жизни россиян.

«Самое главное, что эти реформы проводятся тогда, когда удалось добиться радикального улучшения ситуации с продолжительностью жизни. Особенно у мужчин. Если бы у нас не было этих успехов, то повышение пенсионного возраста вызывало бы вопрос», – отметил Калинин.