Правительство одобрило законопроект о повышении пенсионного возраста

Правительство предлагает постепенно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, что позволит повышать выплаты в среднем на 1 тыс. рублей в год вместо текущей индексации на уровне 400–500 рублей в год. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания с членами кабинета министра в четверг, 14 июня.

Сейчас российские мужчины выходят на пенсию в 60 лет, а женщины в 55 лет. Работники вредных и тяжелых производств и некоторые льготные категории граждан имеют право выйти на отдых досрочно.

Кроме того, будет поднят возраст назначения социальных пенсий (для тех, кто официально не наработал необходимый трудовой стаж) будет повышен до 68 лет у женщин (сейчас 60 лет) и 70 лет у мужчин (сейчас 65 лет).

Саму реформу по повышению пенсионного возраста предлагается осуществлять поэтапно. Процесс начнется в 2019 году с переходным периодом и завершится к 2034 году.

Ожидается, что первыми, кого коснется повышение, станут мужчины 1959 года рождения и женщины 1964 года р​ождения: они выйдут на пенсию в возрасте 61 года и 56 лет соответственно.

Однако, есть и послабления: работники с большим стажем (от 40 лет для женщин и от 45 для мужчин) смогут выйти на пенсию досрочно — на два года раньше установленного возраста.

Существующие льготы на получение досрочных пенсий сохранятся. Это касается тех, кто работает на вредных и опасных производствах, женщин с пятью и более детьми, инвалидов, чернобыльцев, других льготников.

Пенсионная реформа не коснется тех, кто получает страховые пенсии по соцмотивам, например женщин, на воспитании которых находится ребенок-инвалид до восьми лет, женщин, родивших пять и более детей, инвалидов по зрению 1-й группы и некоторых других категорий граждан.

Как подчеркнул Медведев на заседании кабмина, что нынешний пенсионный возраст давно пора пересмотреть, поскольку без этих решений Россия не может двигаться вперед ни в повышении уровня жизни людей, ни в социальной сфере, ни в развитии экономики.

В связи с решением правительства министр финансов Антон Силуанов с 2021 года предложил установить взнос на обязательное пенсионное страхование на уровне 22% на бессрочной основе. Сейчас этот тариф составляет 26%.

Кроме того, правительство одобрило увеличение у налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%. по мнению Силуанова, после реализации этой меры дополнительные доходы российской казны составят более 600 млрд рублей ежегодно.