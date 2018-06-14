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Глава «Опоры России» ожидает преференций для бизнеса на фоне повышения НДС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Российский бизнес ожидает преференций на фоне повышения НДС. Такое заявление в интервью порталу iz.ru сделал президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.

Правительство России одобрило законопроекты об увеличении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%. Премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал, что все налоги на добавленную стоимость на социально значимые товары будут сохранены — продовольствие, детские товары, медицинские, внутренние воздушные перевозки. Министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что дополнительные доходы от повышения ставки НДС составят более 600 млрд рублей ежегодно.

«Понятно, что увеличение налогов для бизнеса — это плохо. Тем более что НДС — налог, который очень хорошо собирается. От него сложно уклониться, и эти суммы будут взысканы в бюджет. Но мы рассчитываем на компенсации. Если уж решение такое принято, давайте тогда другие компенсационные механизмы бизнеса отстаивать. К примеру, упрощение или отмена отчетности, налога на имущество. Дополнительное выделение денежных средств и уменьшение процентной ставки для малого бизнеса», — сказал Калинин.

По словам президента «Опоры России» от повышения НДС выиграют экспортеры. Что станет дополнительным стимулом для развития направления.

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