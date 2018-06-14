Правительство одобрило повышение пенсионного возраста и увеличение НДС

Правительство России объявило о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 для женщин. При этом также вырастет размер пенсионных выплат. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Реформа начнется в 2019 году и будет проводится поэтапно. Повышение пенсионного возраста завершится к 2034 году. Работники, чей стаж составляет 40 лет для женщин и 45 для мужчин, смогут выйти на два года раньше установленного срока.

Положительный эффект реформы

Медведев отметил, что реформа позволит правительству ежегодно повышать пенсии нынешних пенсионеров на 1 тыс. рублей.

Замдиректора Института социальной политики Высшей школы экономики Оксана Синявская подтвердила слова главы правительства. Она подчеркнула, что именно данная мера позволит кабмину повышать размер пенсии — он будет расти прямо пропорционально минимальному размеру оплаты труда, сообщает «Пятый канал».

При этом Синявская уверена, что инициатива правительства не приведет к конкуренции между опытными работниками и молодыми, но активными, поскольку они занимают принципиально разные ниши на рынке труда.

Министр финансов России Антон Силуанов отметил, что повышение пенсионного возраста позволит снизить размер взноса на обязательное пенсионное страхование. Сейчас тариф составляет 26%, однако с 2021 года его можно будет зафиксировать на уровне 22% на бессрочной основе.

«Выгодное для граждан решение»

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин поддержал инициативу правительства. Он подчеркнул, что пенсионная реформа в России назрела давно и решение правительство выгодно для российских граждан — оно позволит повысить размер пенсий.

Тема повышения пенсионного возраста в России обсуждается на протяжении многих лет. В настоящий момент мужчины выходят на пенсию в 60 лет, а женщины — в 55 лет.

Президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» заявил, что данной реформе надо относится с осторожностью. Тем не менее она призвана повысить доходы и благосостояние пенсионеров.