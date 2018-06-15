Прямой эфир

Матвиенко назвала пенсионную реформу неотложным вопросом

0
Фото: Пресс-служба Совета Федерации
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала реформу о повышении пенсионного возраста «самым мягким сценарием, который можно было придумать» и подчеркнула, что больше нет времени откладывать ее. 

Председатель верхней палаты парламента считает правильной предложенную правительством схему поэтапного повышения пенсионного возраста в течение длительного периода времени и уверена, что она не станет «шоковой терапией».

Доходный возраст
Повышение порога выхода на пенсию призвано увеличить выплаты и продлить активную жизнь россиян

«Это абсолютно приемлемо, пошаговое повышение, по полгода», — цитирует ее «Интерфакс».

По мнению Матвиенко, вопрос о повышении пенсионного возраста уже перешел в разряд неотложных. «У нас нет больше времени на то, чтобы откладывать эти решения, их нужно обязательно принимать», — приводит ТАСС слова спикера Совфеда. Кроме того, парламентарий отметила, что увеличение пенсионного возраста позволит поднять пенсионные выплаты выше уровня инфляции.

14 июня правительство России одобрило законопроект о пенсионной реформе, которые предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста до 65 для мужчин и 63 лет для женщин к 2034 году. Эти меры позволят ежегодно увеличивать размер пенсий на 1 тыс. рублей. Для обсуждения этой реформы в Госдуме будет создана специальная рабочая группа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Совфед назвал сроки возможного принятия закона о пенсионном возрасте
Путин не участвует в проработке пенсионной реформы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017