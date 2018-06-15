Матвиенко назвала пенсионную реформу неотложным вопросом

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала реформу о повышении пенсионного возраста «самым мягким сценарием, который можно было придумать» и подчеркнула, что больше нет времени откладывать ее.

Председатель верхней палаты парламента считает правильной предложенную правительством схему поэтапного повышения пенсионного возраста в течение длительного периода времени и уверена, что она не станет «шоковой терапией».

«Это абсолютно приемлемо, пошаговое повышение, по полгода», — цитирует ее «Интерфакс».

По мнению Матвиенко, вопрос о повышении пенсионного возраста уже перешел в разряд неотложных. «У нас нет больше времени на то, чтобы откладывать эти решения, их нужно обязательно принимать», — приводит ТАСС слова спикера Совфеда. Кроме того, парламентарий отметила, что увеличение пенсионного возраста позволит поднять пенсионные выплаты выше уровня инфляции.

14 июня правительство России одобрило законопроект о пенсионной реформе, которые предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста до 65 для мужчин и 63 лет для женщин к 2034 году. Эти меры позволят ежегодно увеличивать размер пенсий на 1 тыс. рублей. Для обсуждения этой реформы в Госдуме будет создана специальная рабочая группа.