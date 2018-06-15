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Совфед назвал сроки возможного принятия закона о пенсионном возрасте

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Парламент России может принять законопроект о повышении пенсионного возраста в сентябре текущего года. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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14 июня премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о решении повысить пенсионный возраст — до 65 лет для мужчин и 63 — для женщин. Повышение будет происходить поэтапно и начнется в 2019 году. Реформа завершится к 2034 году.

Эта мера позволит ежегодно повышать пенсии нынешним пенсионерам на 1 тыс. рублей, передает «РИА Новости».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты могут рассмотреть данный законопроект в первом чтении до окончания весенней сессии. Он добавил, что при этом никто не собирается торопиться и нарушать регламент.

7 июня президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» заявил, что к повышению пенсионного возраста надо подходить с осторожностью. При этом он напомнил, что законопроект направлен на улучшение жизни пенсионеров.

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