Совфед назвал сроки возможного принятия закона о пенсионном возрасте

Парламент России может принять законопроект о повышении пенсионного возраста в сентябре текущего года. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

14 июня премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о решении повысить пенсионный возраст — до 65 лет для мужчин и 63 — для женщин. Повышение будет происходить поэтапно и начнется в 2019 году. Реформа завершится к 2034 году.

Эта мера позволит ежегодно повышать пенсии нынешним пенсионерам на 1 тыс. рублей, передает «РИА Новости».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты могут рассмотреть данный законопроект в первом чтении до окончания весенней сессии. Он добавил, что при этом никто не собирается торопиться и нарушать регламент.

7 июня президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» заявил, что к повышению пенсионного возраста надо подходить с осторожностью. При этом он напомнил, что законопроект направлен на улучшение жизни пенсионеров.