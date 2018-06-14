В ГД создадут рабочую группу для обсуждения пенсионной реформы

Рабочую группу для обсуждения повышения пенсионного возраста в России создадут в Государственной думе. Об этом заявил глава комитета по охране здоровья нижней палаты парламента Дмитрий Морозов в четверг, 14 июня.

«Мы, естественно, как комитет, отвечающий за продолжительность жизни, и за ее качество, и качество жизни пенсионеров, мы, конечно, будем вовлечены в дискуссию», — цитирует его «РИА Новости».

По мнению Морозова, в рабочую группу войдут все члены комитета.

14 июня правительство России одобрило законопроект о повышении пенсионного возраста.

Пенсионный возраст предлагается повышать поэтапно. Реформа начнется в 2019 году с переходным периодом. Повышение возраста выхода на пенсию начнется постепенно и завершится к 2034 году.

При этом это позволит увеличивать размер месячной пенсии на 1 тыс. рублей ежегодно.