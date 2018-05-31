ФАС не выявила признаков завышения цен на авиабилеты перед ЧМ-2018

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не выявила признаков коллективного завышения цен на авиабилеты в города, принимающие матчи ЧМ-2018. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«Факта коллективного доминирования авиакомпаний ни на одном из перечисленных маршрутов не установлено. Цены на билеты формируются в условиях конкуренции», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Антимонопольная служба также выяснила, что на билеты в дни проведения матчей резко возрастает спрос и к настоящему времени свободных мест в эконом-классе практически не осталось.

«Болельщикам, которые не приобрели авиабилеты заранее, рекомендуется рассмотреть иные способы передвижения до мест проведения матчей», — отмечают представители ФАС. Вместе с тем в ведомстве напомнили, что владельцам паспорта болельщика и входного билета на матч предоставляется бесплатный проезд на железнодорожном транспорте.

Проанализировав стоимость билетов, ФАС пришла к выводу, что рост цен происходит в соответствии со спросом. Так, минимальная стоимость билетов на рейс Москва–Волгоград (туда–обратно) в марте этого года составляла 9160 рублей, в апреле — 10 540 рублей, а в мае — 13 200 рублей.

Как писали «Известия» со ссылкой на материалы Ростуризма, Москва, Санкт-Петербург и Сочи оказались лидирующими направлениями внутреннего туризма на время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.