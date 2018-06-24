Футболистам сборной Швейцарии грозит дисквалификация на матчи ЧМ-2018

Футболистам сборной Швейцарии полузащитнику Граниту Джаке и нападающему Джердану Шакири грозит дисквалификация на два матча мундиаля за политические жесты против Сербии.

Если игроков накажут, то они пропустят последнюю игру группового этапа с Коста-Рикой и встречу 1/8 финала, если швейцарцы выйдут в плей-офф, пишет «Спорт-Экспресс».

22 июня в Калининграде сборная Швейцарии одержала победу над командой Сербии со счетом 2:1. Джака и Шакири, имеющие косоварское происхождение, забили по голу и отметили взятие ворот изображением взмаха крыльев орла — символа Албании, с которой у Сербии натянутые отношения. У Шакири на бутсе был также изображен флаг Косово. Позднее Международная федерация футбола открыла дисциплинарное дело в отношении спортсменов.