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Футболистам сборной Швейцарии грозит дисквалификация на матчи ЧМ-2018

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Фото: TASS/DPA/SVEN SIMON/Elmar Kremser
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Футболистам сборной Швейцарии полузащитнику Граниту Джаке и нападающему Джердану Шакири грозит дисквалификация на два матча мундиаля за политические жесты против Сербии.

Если игроков накажут, то они пропустят последнюю игру группового этапа с Коста-Рикой и встречу 1/8 финала, если швейцарцы выйдут в плей-офф, пишет «Спорт-Экспресс».

22 июня в Калининграде сборная Швейцарии одержала победу над командой Сербии со счетом 2:1. Джака и Шакири, имеющие косоварское происхождение, забили по голу и отметили взятие ворот изображением взмаха крыльев орла — символа Албании, с которой у Сербии натянутые отношения. У Шакири на бутсе был также изображен флаг Косово. Позднее Международная федерация футбола открыла дисциплинарное дело в отношении спортсменов.

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