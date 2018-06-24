Сборная Англии разгромила панамцев в матче ЧМ-2018

Сборная Англии одержала убедительную победу над командой Панамы в матче чемпионата мира по футболу. Встреча, проходившая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 6:1.

При этом пять мячей было забито в ворота панамцев в первом тайме, что стало рекордом для сборной Англии за всю историю чемпионатов мира и Европы.

Сборная Англии на чемпионате мира по футболу 2018 года выступает в группе G. В первом матче против команды Туниса 18 июня англичане одержали победу со счетом 2:1.