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Российский арбитр дебютирует на чемпионате мира

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Российская бригада судей во главе с Сергеем Карасевым впервые будет работать на матче группового этапа чемпионата мира между сборными Австралии и Перу, который пройдет 26 июня в Сочи.

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Николай Левников назвал это знаковым событием.

«Очень рад за Сергея, я говорил, что обязательно будет матч, и он его дождался. Сейчас ему главное — успокоиться, выйти и судить так, как он умеет, от этого будут зависеть дальнейшие назначения», — приводит его слова ТАСС.

Карасев впервые будет работать на матче чемпионата мира в России в качестве главного арбитра. До этого его назначали резервным судьей на играх Марокко с Ираном и Португалией. Последний раз российский судья работал на мундиале в 2006 году.

Накануне сербский футбольный союз сообщил, что подаст жалобу на судейство во время матча чемпионата мира по футболу со сборной Швейцарии. Встреча состоялась 22 июня в Калининграде и завершилась победой швейцарцев со счетом 2:1.

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