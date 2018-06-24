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Коза-оракул Забияка предсказала победу России над Уругваем

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Фото: youtube.com
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Коза Забияка из самарского зоопарка предсказала победу сборной России над сборной Уругвая. Об этом заявила заведующая отделом науки и просвещения зоопарка Алена Киреева.

«Коза предсказала победу сборной России. Мы ей доверяем, потому что она практически не ошибается», — цитирует Кирееву ТАСС.

Самарская коза была выбрана оракулом по итогам голосования среди посетителей зоопарка. Ее конкурентами были лис Ричард, курица Айседора, беличья обезьяна Саймон, скунс Коко, верблюд Скунс и питон Мурзик.

Забияка вошла в рейтинг животных-оракулов ЧМ-2018, составленный агентством «ТурСтат», заняв там седьмое место. Лидером списка оказался кот Ахилл из Санкт-Петербурга.

Россия и Уругвай сыграют в Самаре 25 июня. В случае ничьей или победы подопечные Станислава Черчесова займут первое место в группе.

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