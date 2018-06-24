Рейтинг животных-оракулов ЧМ-2018 возглавил кот Ахилл

Рейтинг животных-предсказателей результатов матчей ЧМ-2018 возглавил эрмитажный кот Ахилл из Санкт-Петербурга. Второе место занял московский медведь Яков Потапыч.

Как сообщает составившее рейтинг агентство «ТурСтат», Ахилл верно предсказал победу России над Саудовской Аравией и Египтом, выигрыш Ирана в матче с Марокко и Бразилии в игре с Коста-Рикой.

Яков Потапыч верно предсказал обе победы российской сборной и ничью Португалии и Испании, однако ошибся в прогнозе на игру Аргентины и Исландии.

Третье место заняла тапир Клеопатра из нижегородского зоопарка «Лимпопо». Она предсказала победу Англии над Панамой, России над Египтом, Швеции над Южной Кореей и Ирана над Марокко, но ошибочно спрогнозировала победу Аргентины над Хорватией.

В рейтинг также вошли лемур Спартак (Екатеринбург), выдра Гарри (Сочи), олень Яша (Химки) и коза Забияка из Самары.

Кот Ахилл живет в петербургском Эрмитаже. Чтобы определить победителя матча, перед ним ставят две миски с кормом, на которых размещены флаги стран-участниц. Ахилл с рождения не слышит (такая генетическая проблема часто встречается у белых кошек с голубыми глазами), поэтому, по словам сотрудников музея, его невозможно сбить с толку подсказками. Карьеру предсказателя кот начал в 2017 году на Кубке конфедераций.