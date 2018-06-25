Шесть команд обеспечили выход в плей-офф ЧМ-2018

Шесть команд, в том числе сборная России, обеспечили себе выход в 1/8 финала чемпионата мира по футболу по результатам двух туров группового этапа мундиаля.

В группе А максимальное количество очков (по шесть) набрали футболисты сборной России и Уругвая. 25 июня в Самаре команды разыграют первое место в группе. Победу россиянам уже предсказали некоторые животные-оракулы.

В группе С вопрос выхода в плей-офф уже решила французская сборная. Ей удалось одержать победу в двух прошедших матчах с австралийцами (2:1) и перуанцами (1:0).

Также выход в плей-офф обеспечила сборная Хорватии (группа D). Из группы G в 1/8 финала вышли англичане и бельгийцы, которые проведут встречу в заключенном туре группового этапа.