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Шесть команд обеспечили выход в плей-офф ЧМ-2018

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Шесть команд, в том числе сборная России, обеспечили себе выход в 1/8 финала чемпионата мира по футболу по результатам двух туров группового этапа мундиаля.

В группе А максимальное количество очков (по шесть) набрали футболисты сборной России и Уругвая. 25 июня в Самаре команды разыграют первое место в группе. Победу россиянам уже предсказали некоторые животные-оракулы

В группе С вопрос выхода в плей-офф уже решила французская сборная. Ей удалось одержать победу в двух прошедших матчах с австралийцами (2:1) и перуанцами (1:0).

Также выход в плей-офф обеспечила сборная Хорватии (группа D). Из группы G в 1/8 финала вышли англичане и бельгийцы, которые проведут встречу в заключенном туре группового этапа. 

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