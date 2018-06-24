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СМИ сообщили о намерении Салаха покинуть ЧМ-2018

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Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
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Западные СМИ сообщили о желании форварда египетской сборной, нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха уехать с чемпионата мира по футболу, который проходит в России.

Как передает американский телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники, футболист якобы недоволен упоминаниями в СМИ, не связанными с его спортивной деятельностью.

В сборной Египта опровергли сообщения СМИ, заявив, что Салах находится на тренировочной базе в Чечне и тренируется вместе со своими коллегами.

Ранее СМИ сообщили об отставке главного тренера сборной Египта Эктора Купера после окончания группового этапа турнира из-за неудачного выступления футболистов. В матче первого тура египтяне уступили сборной Уругвая со счетом 0:1, а затем проиграли российским футболистам со счетом 1:3.

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