Сборная Японии сыграла вничью с Сенегалом на ЧМ-2018

Матч Япония–Сенегал на чемпионате мира по футболу закончился со счетом 2:2.

Встречу, которая прошла на «Екатеринбург-Арене», посетили более 32 тыс. зрителей, в том числе принцесса Японии Хисакo Такамадo, сообщает ТАСС.

Команды Японии и Сенегала делят первое место в группе H, набрав по четыре очка. В следующих матчах 28 июня японцы в Волгограде сыграют с поляками, ceнегальцы в Самаре — с колумбийцами.

Ранее 24 июня сборная Англии разгромила команду Панамы. Встреча, проходившая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 6:1.