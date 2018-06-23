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Тренер сборной Сенегала поблагодарил россиянок за звание секс-символа

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Фото: Global Look Press/Gladys Chai von der Laage
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Благодарность за присвоение звания секс-символа среди тренеров национальных сборных на чемпионате мира – 2018 выразил россиянкам тренер команды Сенегала Алиу Сиссе.

На пресс-конференции в Екатеринбурге он признался, что не считает себя таковым, передает в субботу, 23 июня, ТАСС.

«Я приятно удивлен, что девушки меня любят. Спасибо им за присвоение статуса секс-символа, но таковым себя не считаю. Таких Алиу в Сенегале много», — приводит слова сенегальского тренера «Газета.ру».

После игры Сенегал–Польша (2:1) в Сети распространилась gif-анимация празднования гола сенегальцев в исполнении Сиссе. В многочисленных комментариях его прозвали секс-символом турнира. Нападающий сборной Сенегала М'бай Ньянг признан лучшим игроком этого матча.

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