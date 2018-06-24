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Японская принцесса поблагодарила Россию за организацию ЧМ-2018

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Фото: Global Look Press/Hisako Takamado
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Представительница императорского дома Японии принцесса Хисако Такамадо поблагодарила российские власти за «прекрасную организацию» чемпионата мира по футболу.

Член монаршей семьи впервые прибыла в Россию несколько дней назад, чтобы посетить матчи своей сборной. Она также отметила невероятную атмосферу, которую зрители создали на стадионе во время первой игры.

«Я хотела бы выразить благодарность за то, что поддержали Японию, и благодаря этому японская команда смогла победить в Саранске», — цитирует принцессу ТАСС.

За несколько дней она побывала в Москве, Санкт-Петербурге, Саранске, Казани и Екатеринбурге, которые ей очень понравились. В последнем представительница императорского дома Японии сегодня посетит матч сборной своей страны против команды Сенегала, начало в 18:00.

19 июня сборная Японии победила команду Колумбии со счетом 2:1, матч прошел в Саранске. После игры иностранные болельщики прошли по своим секторам и собрали за собой мусор в мешки.

Последний раз посланники императорского дома Японии были в России 102 года назад.

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