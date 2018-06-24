«Алые паруса» поразили иностранных болельщиков ЧМ в Петербурге

Праздник выпускников «Алые паруса» поразил любителей футбола, приехавших в Россию на ЧМ-2018.

«Находиться здесь — огромное счастье. Это прекрасно. Видел корабль, салют и концерт. Подобного раньше не видел», — отметил в беседе с «Пятым каналом» колумбиец Хулиан.

Даниэль и Карлос, приехавшие в Северную столицу из Мексики, отметили, что на их родине не устраивают таких масштабных шоу.

«У нас в Мексике всё не так масштабно. А здесь очень много людей, красивое шоу. Все очень доброжелательные. Желаю выпускникам всего наилучшего», — поделился эмоциями Карлос.

В этом году «Алым парусам» исполняется 50 лет, традиция прервалась в 1979 году и была возрождена в 2005 году при поддержке банка «Россия», «Пятого канала» и администрации Санкт-Петербурга.

Грандиозный выпускной бал собрал в Санкт-Петербурге около 80 тыс. лучших выпускников, 6 тыс. из которых приехали из других российских городов, а также из зарубежных стран — Киргизии, Армении, Эстонии, Сербии.