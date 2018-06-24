Сборная Польши проиграла колумбийцам со счетом 0:3

Футболисты сборной Польши проиграли колумбийской команде в матче группового этапа чемпионата мира по футболу, лишившись шансов на выход в плей-офф турнира.

Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу Колумбии. Гол на 40-й минуте забил колумбийский защитник Ерри Мина. Во втором тайме среди колумбийцев отличились Радамель Фалькао (70-я минута матча) и Хуан Куадрадо (75-я минута).

Это второе поражение польских футболистов по итогам двух матчей ЧМ. 19 июня сборная Польши проиграла Сенегалу со счетом 1:2. Таким образом, команда уже не сможет догнать Японию и Сенегал, в активе которых по 4 очка. Колумбийцы с 3 очками занимают третье место в группе.