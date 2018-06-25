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Игрок сборной России Фернандес рассказал об уважении к Уругваю на ЧМ-2018

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Защитник московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандес рассказал «Известиям» об атмосфере в национальной команде перед матчем с Уругваем за первое место в группе на чемпионате мира.

«Мы очень уважаем Уругвай. В этой команде практически нет слабых мест, все линии укомплектованы футболистами ведущих европейских клубов. Нам будет непросто, но мы постараемся одержать победу и вновь порадовать наших болельщиков. Уверен, в Самаре тоже будет полный стадион», — сказал 27-летний футболист.

При этом он добавил, что связывает удачный старт сборной России на турнире с поддержкой болельщиков.

«При той энергетике, которая исходит от наших фанатов, ты просто не можешь играть плохо, в тебе открываются дополнительные ресурсы. Играть на домашнем чемпионате мира — это особые чувства», — отметил натурализованный уроженец Бразилии.

Подробнее — в интервью «Известиям»:

«Играть на домашнем ЧМ — это особые чувства»

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