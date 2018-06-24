Футболист сборной Перу и «Локомотива» Фарфан получил сотрясение мозга

У нападающего сборной Перу и московского «Локомотива» Джефферсона Фарфана предварительно диагностировали сотрясение мозга.

На данный момент ведутся дополнительные обследования игрока, угрозы здоровью футболиста нет, передает «Спорт-Экспресс».

33-летний футболист был отправлен в больницу после столкновения на тренировке в подмосковных Химках, где базируется сборная Перу.

На чемпионате мира перуанцы провели два матча, в которых уступили сборной Дании (0:1) и Франции (0:1). В заключительном туре группового этапа Перу сыграет с Австралией в Сочи 26 июня.

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