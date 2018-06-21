Прямой эфир
Сюжет:

Сборная Франции победила Перу в Екатеринбурге

0
Фото: REUTERS/Darren Staples
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сборная Франции выиграла у команды Перу во втором матче группы С на чемпионате мира по футболу. Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 1:0.

Победный гол на 34-й минуте забил форвард французов Килиан Мбаппе. Он же был признан лучшим игроком матча.

Трудности переводов
На ЧМ по футболу начались суровые будни

В заключительном третьем туре группового этапа 26 июня Франция сыграет с Данией, а Перу с Австралией.

По итогам двух туров Франция возглавила группу с шестью очками и вышла из группы в 1/8 финала ЧМ. Перу замыкает квартет с нулем баллов в активе и тем самым лишилась шансов на выход в плей-офф.

Английский журнал FourFourTwo 20 июня поместил российскую сборную на второе место в рейтинге 25 самых сильных команд чемпионата мира 2018 года.

Сборной Франции спортивные эксперты отвели 15-е место, а команде Перу— 18-ю строчку рейтинга.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Раскрыт секрет предсказавшего точный счет игр сборной России на ЧМ мужчины
Сборная Дании сыграла вничью с Австралией

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017