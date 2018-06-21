Сборная Франции победила Перу в Екатеринбурге

Сборная Франции выиграла у команды Перу во втором матче группы С на чемпионате мира по футболу. Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 1:0.

Победный гол на 34-й минуте забил форвард французов Килиан Мбаппе. Он же был признан лучшим игроком матча.

В заключительном третьем туре группового этапа 26 июня Франция сыграет с Данией, а Перу с Австралией.

По итогам двух туров Франция возглавила группу с шестью очками и вышла из группы в 1/8 финала ЧМ. Перу замыкает квартет с нулем баллов в активе и тем самым лишилась шансов на выход в плей-офф.

Английский журнал FourFourTwo 20 июня поместил российскую сборную на второе место в рейтинге 25 самых сильных команд чемпионата мира 2018 года.

Сборной Франции спортивные эксперты отвели 15-е место, а команде Перу— 18-ю строчку рейтинга.

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