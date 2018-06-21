Сборная Дании сыграла вничью с Австралией

Сборная Дании сыграла вничью с командой Австралии во втором матче группы С на чемпионате мира по футболу. Встреча в Самаре завершилась со счетом 1:1.

Датчане забили быстрый гол. Уже на 7-й минуте отличился атакаующий полузащитник Кристиан Эриксен.

Однако австралийцы сумели отыграться еще до перерыва. На 38-й минуте с пенальти паритет в игре восстановил австралийский полузащитник Миле Единак.

В заключительном третьем туре группового этапа Дания сыграет с Францией, а Австралия — с Перу.

По итогам двух туров Дания возглавляет группу с четырьмя очками. Австралия расположилась на третьем месте с одним баллом в активе.

Английский журнал FourFourTwo 20 июня поместил российскую сборную на второе место в рейтинге 25 самых сильных команд чемпионата мира 2018 года. Сборной Дании спортивные эксперты отвели лишь 17-е место, а команде Австралии — 20-ю строчку рейтинга.

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