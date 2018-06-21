Прямой эфир
Сюжет:

Сборная Дании сыграла вничью с Австралией

0
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сборная Дании сыграла вничью с командой Австралии во втором матче группы С на чемпионате мира по футболу. Встреча в Самаре завершилась со счетом 1:1.

Датчане забили быстрый гол. Уже на 7-й минуте отличился атакаующий полузащитник Кристиан Эриксен.

Трудности переводов
На ЧМ по футболу начались суровые будни

Однако австралийцы сумели отыграться еще до перерыва. На 38-й минуте с пенальти паритет в игре восстановил австралийский полузащитник Миле Единак.

В заключительном третьем туре группового этапа Дания сыграет с Францией, а Австралия — с Перу.

По итогам двух туров Дания возглавляет группу с четырьмя очками. Австралия расположилась на третьем месте с одним баллом в активе.

Английский журнал FourFourTwo 20 июня поместил российскую сборную на второе место в рейтинге 25 самых сильных команд чемпионата мира 2018 года. Сборной Дании спортивные эксперты отвели лишь 17-е место, а команде Австралии — 20-ю строчку рейтинга.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сборной Уругвая поставили ультиматум в преддверии матча с Россией
Названы самые щедрые болельщики на ЧМ-2018

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017