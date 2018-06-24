Игрок сборной Уругвая пропустит матч против России на ЧМ-2018
Защитник сборной Уругвая Хосе Мария Хименес не примет участия в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира против России.
У футболиста диагностирована травма квадрицепса. Игрок занимается по индивидуальной программе, передает «Газета.ру».
Ранее сообщалось, что главным арбитром матча между сборными России и Уругвая станет судья из Сенегала Маланг Дьедиу.
Сборная России в группе А обыграла команды Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1) и впервые в постсоветской истории сыграет в плей-офф мундиаля.
Встреча с Уругваем состоится в Самаре 25 июня в 17:00 мск.
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