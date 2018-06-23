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Назначен главный арбитр матча Россия–Уругвай

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Фото: ТАСС/Бобылев Сергей
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Главным арбитром на матче третьего тура группового этапа ЧМ-2018 между сборными России и Уругвая станет судья из Сенегала Маланг Дьедиу, сообщила пресс-служба Международной федерации спорта (ФИФА).

Ассистировать Дьедиу будут его соотечественники Джибриль Камара и Эль-Хаджи Самба. Резервным судьей назначен Бамлак Вейеса из Эфиопии, а резервным ассистентом станет Хасан Альмахри из ОАЭ.

Встреча российских и уругвайских футболистов начнется 25 июня в 17:00 на стадионе в Самаре. По итогам двух туров группового этапа обе команды обеспечили себе место в плей-офф чемпионата мира, одержав по две победы. При этом подопечные Станислава Черчесова опережают уругвайцев по дополнительным показателям. В случае равного счета или победы россияне займут первое место в группе А.

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