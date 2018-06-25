Лемур из Сибири предсказал исход матча между Россией и Уругваем

Самка черно-белого лемура Мила из Северского природного парка предсказала победу сборной России в матче с уругвайцами на чемпионате мира по футболу.

Как сообщает «РИА Новости», Миле было предложено на выбор две миски с угощением. Она предпочла тарелку с флагом РФ.

В зоопарке рассказали о том, что ранее Мила предсказала победу национальной сборной в матчах с Саудовской Аравией и Египтом. Прогнозы пушистого оракула сбылись.

Ранее сообщалось, что коза Забияка из самарского зоопарка также предсказала победу сборной РФ над сборной Уругвая.

Матч чемпионата мира по футболу между сборными Уругвая и России состоится 25 июня в Самаре.

Турнир проходит в 11 городах РФ. Он завершится 15 июля.