ЧМ-2018 повторил рекорд по числу назначенных пенальти

Чемпионат мира по футболу в России повторяет рекорд 1990, 1998 и 2002 годов по числу назначенных пенальти за турнир.

На данный момент во время чемпионата 2018 года арбитры назначили 18 пенальти. Два последних 11-метровых удара судьи назначили в ворота команды Египта на матче с Саудовской Аравией в Волгограде.

Аналогичные рекорды были установлены на чемпионатах мира 1990 года в Италии, в 1998 году во Франции и в 2002-м в Японии и Южной Корее.

Ранее министр спорта Уругвая Фернандо Касерес заявил, что российским властям удалось организовать лучший чемпионат мира по футболу за всю историю.