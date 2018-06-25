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ЧМ-2018 повторил рекорд по числу назначенных пенальти

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Фото: TASS/DPA/Ahmed Ramadan
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Чемпионат мира по футболу в России повторяет рекорд 1990, 1998 и 2002 годов по числу назначенных пенальти за турнир.

На данный момент во время чемпионата 2018 года арбитры назначили 18 пенальти. Два последних 11-метровых удара судьи назначили в ворота команды Египта на матче с Саудовской Аравией в Волгограде.

Аналогичные рекорды были установлены на чемпионатах мира 1990 года в Италии, в 1998 году во Франции и в 2002-м в Японии и Южной Корее.

Ранее министр спорта Уругвая Фернандо Касерес заявил, что российским властям удалось организовать лучший чемпионат мира по футболу за всю историю.

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