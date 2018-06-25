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Сборная Уругвая забила второй гол в ворота россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Сборная Уругвая по футболу забила второй гол на встрече с российской командой в Самаре. Счет игры составляет 2:0 в пользу гостей.

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Автором гола стал нападающий Диего Лаксальт. Мяч влетел в ворота рикошетом от Дениса Черышева. До этого еще один гол оформил уругвайский нападающий Луис Суарес.

Встреча проходит 25 июня на стадионе в Самаре. После двух туров в группе A у России и Уругвая по шесть очков. Победитель встречи получит первое место в квартете. Следующий соперник россиян определится после третьего тура в группе B, куда входят сборные Португалии, Испании, Ирана и Марокко.

Ранее министр спорта Уругвая Фернандо Касерес заявил, что России удалось организовать лучший чемпионат мира по футболу за всю историю мундиаля.

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