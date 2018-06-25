Футбольные болельщики «отдали честь» Артему Дзюбе

Видео, на котором футбольные болельщики отдают честь форварду сборной России Артему Дзюбе, опубликовал на своем официальном сайте Российский футбольный союз.

Дзюба забил гол в матче открытия чемпионата мира 2018 года против Саудовской Аравии меньше чем через две минуты после выхода на замену. Та встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу российской команды.

Главный тренер сборной Станислав Черчесов «отдал честь» нападающему. В игре с Египтом 19 июня, в которой россияне победили со счетом 3:1, Дзюба забил второй гол на турнире. После забитого мяча он таким же образом отсалютовал тренеру, который выпустил его на поле в стартовом составе.

Сборная России и сборная Уругвая сыграют 25 июня в 17:00 мск в заключительном матче группового этапа ЧМ-2018.

Команды уже гарантировали себе выход в 1/8 финала чемпионата мира и лишь разыграют первое и второе места в группе A. Благодаря лучшей разнице мячей сборной России достаточно сыграть вничью, чтобы выйти в плей-офф с первого места.

В 21:00 мск стартуют заключительные матчи группы B: Иран–Португалия и Испания–Марокко. В этих встречах определится соперник сборной России по 1/8 финала. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов 24 июня рассказал о подготовке к матчу с уругвайцами.