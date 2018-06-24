Черчесов рассказал о подготовке к матчу со сборной Уругвая

Сборная России готовится и должна быть готова к завтрашнему матчу с уругвайцами, чтобы выйти в плей-офф с первого места в группе А, рассказал наставник российской команды Станислав Черчесов.

«Завтра будет игра совершенно другого уровня, накала, качества. И мы к этому готовимся. Ребята сегодня вечером получат игровые задания. Насколько получится, всё зависит от нас самих, но и от соперника», — приводит его слова «РИА Новости».

На вопрос о составе сборной России на матч с уругвайцами Черчесов ответил, что специальных замен делать не собирается, а кто лучше готов к игре «подскажет медицинский штаб». Главный тренер команды также подчеркнул, что наличие желтых карточек у некоторых игроков не скажется на выборе стартового состава.

С 14 июня по 15 июля в 11 российских городах проходит чемпионат мира по футболу. 25 июня сборная России проведет итоговый матч в группе А с командой Уругвая.

19 июня россияне одержали победу над египтянами со счетом 3:1. Таким образом, сборная России впервые в новейшей истории вышла в плей-офф мирового первенства. Последний раз это удавалось команде СССР в 1986 году.