Слепаков и Шнуров выпустили клип «Чемпионы» о сборной России

Фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров совместно с российским комиком Семеном Слепаковым выпустили клип в поддержку сборной России по футболу.

Видео опубликовано на YouTube-канале Слепакова.

Как сообщает «Газета.Ру», песня включает в себя размышления о том, как поменялось мнение болельщиков о национальной команде после успеха на ЧМ-2018.

Сборная России в группе А обыграла команды Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1) и впервые в постсоветской истории сыграет в плей-офф мундиаля. 25 июня россияне встретятся с командой Уругвая в заключительном туре группового этапа турнира. Эта игра определит, кто выйдет из группы с первого места.