Прямой эфир
Сюжет:

Слепаков и Шнуров выпустили клип «Чемпионы» о сборной России

0
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров совместно с российским комиком Семеном Слепаковым выпустили клип в поддержку сборной России по футболу.

Видео опубликовано на YouTube-канале Слепакова.

Как сообщает «Газета.Ру», песня включает в себя размышления о том, как поменялось мнение болельщиков о национальной команде после успеха на ЧМ-2018.

Сборная России в группе А обыграла команды Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1) и впервые в постсоветской истории сыграет в плей-офф мундиаля. 25 июня россияне встретятся с командой Уругвая в заключительном туре группового этапа турнира. Эта игра определит, кто выйдет из группы с первого места.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рейтинг животных-оракулов ЧМ-2018 возглавил кот Ахилл
Дзюба поделился самой смешной историей ЧМ-2018

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017