Дзюба поделился самой смешной историей ЧМ-2018

Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба рассказал о самой смешной истории, которая случилась с командой на ЧМ-2018.

«Много было смешных, но мне понравилось, как [главного тренера сборной России] Станислава Саламовича [Черчесова] обрызгали водой. Это было прикольно! В упор! И на фотографиях, и вживую это было очень смешно», — сказал футболист в прямом эфире в официальной группе «Сборная России по футболу» «ВКонтакте».

Ранее Дзюба пошутил, что готов выступать за женскую сборную России по футболу и даже отправиться с ней на чемпионат мира.