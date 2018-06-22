Дзюба посмеялся над просьбой USADA проверить сборную на допинг

Нападающий сборной России Артем Дзюба посмеялся над просьбой Американского антидопингового агентства (USADA) проверить российскую команду на допинг.

Футболист расхохотался и отказался комментировать предложение главы USADA Трэвиса Тайгарта к Международной федерации футбола (ФИФА), пишет телеканал «360».

Глава антидопингового агентства считает, что улучшение спортивных результатов российских футболистов служит достаточным поводом для еще одного тестирования их на допинг.

Ранее он также заявлял, что сборная России должна пройти «агрессивную проверку», чтобы защитить доверие общественности к чемпионату мира.

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков пояснил, что США не беспокоит выступление российской сборной, их беспокоит то, что в России успешно проходит чемпионат мира. Также он отметил, что ФИФА не будут реагировать на эту просьбу, сообщает НСН.