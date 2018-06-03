Международный союз биатлонистов (IBU) оставил в силе решение об ограничении в правах Союза биатлонистов России (СБР), по-прежнему являющегося временным членом IBU. Об этом сообщил первый вице-президент IBU, член правления СБР Виктор Майгуров.

По его словам, соответствующее решение было принято на заседании исполкома союза. Он отметил, что данный вопрос не удалось разрешить с первой попытки, передает «РИА Новости».

В декабре 2017 года исполком IBU ограничил в правах Союз биатлонистов России и поставил под вопрос проведение соревнований в России из-за допингового скандала. Россия могла проводить международные соревнования и продолжать заявлять спортсменов на соревнования, однако ее лишили права голоса на конгрессе IBU и возможности выдвигать кандидатов на выборы в руководящие органы.

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